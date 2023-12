Vorst pakiti paberi sisse. Saia katsuti näpuga ja suitsuvorst oli lihtinimeste unistus. Nüüd elame paremini kui kunagi varem. Kõike on saada ja kõik on kiles, näpuga ei katsuta enam midagi. Suhkrut on lausa jalaga segada ja ei maksagi see suurt midagi. Ei pea sabas seisma, muudkui osta aga niipalju, kui rahakott kannatab.