Kastani puiesteele istutatakse kirsid, pöögid, kastanid ja jõulukuusk

Sahhalini kirsse ning harilikke valgepööke eelistasid ka Virumaa Teataja lugejad – meie veebiküljel korraldatud küsitlusel soovis 37 protsenti vastanuist, et pärast renoveerimist istutataks Kastani puiesteele just seda liiki puud. Linnavalitsus võttis haljastuse valimisel ühe argumendina arvesse just meie lugejate soovi.