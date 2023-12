Võsu vabatahtlikus tuletõrjeühingus tegutseva Priit Pähklamäe sõnul olid teele langenud puud Ilumäe, Koljaku, Palmse, Sagadi ja Eru kandis. "See on nii tavaline asi. Kui puu on tee peal, siis sa saed selle tükkideks, tõstad tükid tee äärde ja liigud jälle edasi," ütles Pähklamäe.