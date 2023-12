Kohutav ⟩ Politsei tabas ööpäevaga neli joobes juhti

Kolmapäeval kella kuue paiku hommikul teatas teehooldustöötaja, et sõiduauto seisab Rakke lähedal sõiduteel ja takistab lume lükkamist. Kontrollimisel selgus, et juht on alkoholijoobes ning oli alustanud sõitu Tallinnast ja jõudnud Rakke lähedale. See tähendab, et ta oli alkoholi mõju all läbinud umbes 120-kilomeetrise vahemaa.