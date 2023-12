1960. aastate alguses Eestis maakodudesse jõudnud elekter on praeguseks pea igas majapidamises asendamatu abimees, milleta elu põhimõtteliselt seisab. Õhtu või paar on isegi põnev ja tore perega küünlavalgel lauamänge mängida, aga kui elektrita kaob loomakarja joogivesi ning voolu kõikumise tõttu lähevad rivist välja kodumasinad, on asi toredusest kaugel.