EL-i Venemaa-vastastest sanktsioonidest kõrvalehoidmise eest konfiskeeritud kuritegelikke varasid kasutatakse hiljem Ukraina ülesehitamiseks. Liikmesriikidel on kohustus see õigusakt järgmise aasta jooksul kasutusele võtta.

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet ütles, et praegust geopoliitilist olukorda silmas pidades on oluline, et direktiivi osas kokkulepe sõlmiti, kuigi see kõik on võtnud liiga kaua aega ning Venemaa on saanud sanktsioonidest mööda hiilida ja nende mõju lahjendada.