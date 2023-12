«Aasta teo 2023» nominendid

Marger Pormann – rahvusvahelise Georg Lurichi nimelise maadlusvõistluse korraldamine

Raivo Riim – raamatu «Riimi riimid» üllitamine

«Riimi riimid» on saarlasest virulase ehk Rakveres tegutseva emakeeleõpetaja, galeristi, kolumnisti, folkloori- ja raamatuhullu, juhuluuletaja Raivo Riimi esimene koguteos. Raamatukaante vahel on 20 aasta jooksul Virumaa Teatajas ilmunud arvamuslood, kombelise vestja kolumnid ning sõpradele ja lastelastele pühendatud juhuluuletused, kohati regivärsilised ja lorilauldavad. Raamatu on illustreerinud Piret Mildeberg, trükitud on see trükikojas ValiPress. Raamat on Rakvere kultuurirahvale oluline, seda näitas külastajate arv raamatu esitlusel, sest Raivo Riim on killuke igast Rakvere (ja ka Lääne-Virumaa) inimesest, mis tahes rollis ta ka parasjagu poleks – õpetaja, kolumnikirjutaja, ürituse korraldaja, näituseavaja, ooperisõber, kunstikummardaja jne.