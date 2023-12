Teostel on väga palju korduvaid motiive ja mõned teosed on pigem käeharjutused.

Eesti rahvusraamatukogu Tõnismäe hoonest on enne remondi algust leitud suurel hulgal tundmatu graafikakunstniku töid, mille hulgast on välja valitud 105, mis on veebinäitusele üles seatud ajutiselt ilma kunstniku nimeta.