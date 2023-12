Väikesed võitlussportlased tõmbasid hooajale joone alla Aseris

Turniiril osales 30 last üle maakonna, kusjuures kõige nooremad võitlejad olid lausa neljaaastased. "Loodame antud üritusest luua võistluste sarja, et kohalikud lapsed saaksid võimalikult palju võistelda, enne kui astutakse suurele matile rahvusvahelistel võistlustel," kommenteeris ML Spordi treener Marko Levtšenko.

Lisaks on kodu lähedal võistelda logistiliselt mugavam, ning mida rohkem võistlusi siin toimub, seda populaarsemaks see olümpialgi esindatud ala muutub. Levtšenko sõnul saab turniiriga väga rahule jääda ja lastelt tuli tagasiside, et tahaks veel võistelda. "Loodame korraldajatena, et saame miniturniire lastele tihedamalt korraldada, sest see kasvatab võistluskogemust, enesekindlust, võitlusvaimu, rääkimata distsipliinist, mis on võitlusspordis väga oluline."