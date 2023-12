Videointervjuu ⟩ 5MIINUST: Meie võrdlemine Kreisiraadioga on meelevaldne ja solvav

Kuidas möödus rämmaribändi 5MIINUST aasta? Millist ikkagi räägib nende ja Puuluupi ühistööna Eesti Laulule esitatud pala "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"? Miks korraldatakse üks vähestestest tänavustest kontserditest järgmisel nädalal just Võsu spordihoones ja kes on Eesti popstaaridest kõige mõttetum mees? Mehed räägivad suu puhtaks Võsul filmitud pikemas videointervjuus.