Vinni võimukriisi järellainetusena vahetati välja spordikeskuse juht

AS Vinni Spordikompleks sai neljapäeval uue juhi, kelleks on poliitik ja ettevõtja Marti Kuusik (EKRE). Eelmine juhataja Arnu Lippasaar (SDE) jõudis ametis olla vaid kolm kuud. Hiljuti Vinni vallavolikogu esimeheks saanud Evelin Poolamets (EKRE) ei varjanud, et spordikompleks ja võimuvahetus vallas on omavahel seotud.