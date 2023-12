Raudtee uuelt administratiivhoonelt toodi alla sarikapärg

Eesti Raudtee AS asus suvel Tapal ehitama uut hoonet, kuhu koonduvad praegu mööda linna laiali olevad ettevõtte allasutused. Tegu on ühe viimaste aastate suurima uue hoonega, mida ettevõte ehitab, samuti on tegu Tapa vallas ühe suurima tsiviiltaristu ehitusprojektiga.