Just praegu, enne kui jõulupaanika jõuab haripunkti, tekib tahtmine võtta julgus kokku ja seisatada, et küsida endalt, mis on kõige tähtsam nii pühadeajal kui ka argipäevas, mis teeb hinge avaramaks, südame avatumaks ning loob mõistmist inimeste vahel.

Et sebimine ei segaks kuulamast sisehäält, on hea poetuda galeriisse, jättes ukse taha kõik pakilisena tunduva. Vaadata teoseid, minna nende sisse, lasta kunstil endas vastu kajada. Rakvere Galeriis avatud Austria pühapäevamaalijate näitus «Amet: kunstnik» on nii sügavalt siiras ja aus, et sellesse pisutki süvenedes paistavad elu ja inimene uue nurga alt.