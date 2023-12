Nädala lind: leevike

Leevike on jõululind. Miks just leevikest kõige sagedamini jõulukaartidel kujutatakse, aga mitte varblaseid või vareseid, seda pole raske ära arvata. Leevikese isaslinnu alapool on just jõuluvana kuuega ühte karva. Pealegi hakatakse leevikesi märkama just talve saabudes, mil nad ilmuvad elamute lähistele toituma.