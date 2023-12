Rakvere neiu unistab näitlejaõpingutest Ameerikas

15-aastane Lii Telling õpib praegu Rakvere Waldorfi kooli 9. klassis. Noorusest hoolimata on ta otsustanud jätkata õpinguid hoopis Ameerika ühendriikides. Lootust selleks annab YFU (Youth For Understanding) haridusvõrgustik. Murekohaks on aga õpingute hind. Aasta Ameerikas läheb maksma vähemalt 11 500 eurot.