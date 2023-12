Asjaajamine Eesti moodi: Linnape Küla Selts on mõne hektari maa pärast võidelnud veerand sajandit

Veerand sajandi eest loodud Linnape Küla Selts on jõudumööda pidanud Linnape mõisa ja korraldanud mõisapargis üritusi. Üllataval kombel on piduriks kujunenud pargi maade omandamine. Soovitud 3,65 hektarist on praeguseks kätte saadud vaid seitsmendik.