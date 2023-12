Linnape mõisa peahoone on vammi tõttu hävimisohus

Linnape mõisa peahoone. Vamm on kõige rohkem kahjustanud hoone vasakut poolt, kus on suur aken.

Ehkki Linnape mõisa peahoone remonti kavandati juba 1999. aastal, ei ole see siiani teoks saanud. Olukorra muudab hullemaks majavamm, mis hoonet pureb. "Me tahame teha uuringuid, et seda hoonet säilitada ja enda kasutusse võtta, mitte et ta seisab praegu nagu tondiloss," rõhutas Linnape Küla Seltsi juhatusse kuuluv Ave Lilienthal.