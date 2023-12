Pühapäev tuleb päikseline, uuel nädalal läheb sulaks

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis öö hakul ka lörtsi. Pärast keskööd Lääne-Eestist alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. On jäidet. Puhub edela- ja läänetuul 5–12, puhanguti kuni 16, rannikul 9–15, puhanguti kuni 21 m/s. Pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates järk-järgult loodesse ja nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on -2 kuni +4 kraadi, saarte rannikul kuni +6 kraadi. Libeduseoht on väga suur.