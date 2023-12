Väike-Maarja koolitüdruku pilt jõudis postkaardile

Konkursi teemaks oli sel aastal "Jõulud metsas". Saadetud tööde hulgas oli nii jõulukuuse valimist ning koju toomist kujutanud kunstiteosed kui ka pühadeteemalised stseenid metsaelust ning -elanikest. 24 parimat tööd valiti välja rahvahääletusel ning neile lisandus 12 žürii poolt esile tõstetud tööd. Neist trükib RMK koostöös Omnivaga postkaardikomplekti, mis saadetakse tänuks kõikidele osavõtnud koolidele ja väljavalitud tööde autoritele ning võimalik on seda osta Omniva postkontoritest.

"Nägime väga palju toredaid ning heal tasemel joonistusi. Lisaks teostusele hindasime ka ideed ja originaalsust ning seda, kas joonistus töötab postkaardi kujundusena. Mõne töö väljajäämisel saigi lõpuks põhjuseks see, et ehkki tegu oli toreda pildiga, ei oleks see toimima hakanud postkaardil," selgitas žürii esimees, raamatute illustraator Tuulike Kivestu-Rotella hindamiskomisjoni töö tagamaid.