Tudu mees ehitas külaplatsile lumest linna

Normak ehitab samasse kohta linna juba kolmandat aastat järjest ning iga aastaga on see saanud natuke uhkem. Kõrvaklapid peas nokitseb ta seal praegu iga päev, tööriistadeks vaid lumelabidas ja saag. Trikk on lihtne – kõigepealt kuhjab ta kokku hunniku lund ja tambib selle kõvasti kokku. Paari päeva pärast on see korralikult jääs, siis saeb ta sellest välja tükid, millest kerkivad uued hooned. Lumelinna valgustavad linna keskel asuvad tuledega kaunistatud jõulupuud ja kohalike toodud küünlad.