Väärikas eas "daam" teeb uisuväljaku eriti libedaks

Kuigi praeguste sulailmade tõttu on jääväljak suletud, on hokimeestel ka häid uudiseid. Nimelt sai tänu Ehmofix Autohooldusele töökorda Uudeküla hokimeeste käest pärit jäähooldusmasin, mis töö, mida varem tehti käsitsi, kordades lihtsamaks muudab.

51-aastane "daam" seisis kaks aastat tehnoprobleemide tõttu jõude. Nüüd on masinal uus generaator, korda on tehtud hüdrosüsteem, ja et hooldemehed uisuväljakul ära ei eksiks, paigaldati hokimeeste keeles "zambonile" leedtuled. Kahjuks näitab lähipäevade ilmaprognoos, et ilmselt jääb uisuväljak suletuks ka jõulupühade ajal, kuid hooldemehed lubasid, et kohe, kui miinuskraadid taas võimust võtavad, on võimalik jälle uisutama tulla.