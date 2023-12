Juhtkiri: unistama peab suurelt

Unistada on alati tore, aga kui unistamist tegutsemisega toetada, on võimalus, et unistus teoks saab, suurem. Samas tuleb loota, et teostunud unistus vastab kujutletule ega valmista pettumust. Ehk tuleks olla valmis selleks, et unistus nõuabki enamat, kui on arvatud või arvestatud, et selle täitumisel võib kogeda tühja tunnet: mis siis nüüd edasi? Neist ohtudest on rääkinud inimesed, kes on unistuse ellu viinud, tunnistades samas, et kogu vaev eesmärgi nimel oli seda ikkagi väärt. Kui muudkui unistada, astumata ainsatki sammu unistuse täitmise suunas, peljata riski ja juhuseid, jääbki see lihtsalt roosa ja vanusega värvi kaotava pilvena pea kohale hõljuma.