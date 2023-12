Ajakirjanikuks olemine näeb ette seda, et töö viib igale poole. Pole midagi ebatavalist, et päästeõppuselt võib sattuda otse pidulikule vastuvõtule või teatrisaali, nii on omamoodi paks nahk kasvanud selle suhtes, mida keegi kuskil seljas kannab. Ausalt öeldes on sellest üsna ükskõik.