Kommentaar: haridusleppe sõlmimine on põhimõtteline küsimus

Õpetajate palga ja töötingimuste küsimus on Eestis aastaid lahendamata. Aastast aastasse on tegeldud vaid palga alammääraga. Sedagi mitte igas valitsuses – 2021. aastal, EKREIKE valitsuse ajal, õpetajate palgatõusu ei toimunud. Sisuliselt on probleemi lahendamist edasi lükatud.