Maria Erikson pälvis aasta graafiku tiitli

Näitusel "Pehme puudutuse äärel" Draakoni galeriis olid väljas klassikalises litograafiatehnikas tehtud tööd. Erikson on litograafia olemust uurinud ning tehnikat katsetanud ja õpetanud juba pikka aega. Sellel näitusel said kokku iidne trükitehnika ja inimkeha jälg. Mõlemal näitusel oli kunstniku füüsiline kohalolu tugevalt tuntav, võis öelda, et ta oli oma loomingus kõrvuni sees.