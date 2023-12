Kuidas käed kõige kiiremini makaronideks saada? Kikkpoksi trennis loomulikult

Kui kikkpoksija kutsub trenni, siis tuleb minna. Hiljuti Rakveres Underground Fight Nighti põhimatšil üles astunud Taur Guitor teab, kuidas saada kiireks ja osavaks, ning on nõus oma teadmisi teistegagi jagama. Peamiselt juhendab Vajangul elav Guitor treeninguid ülikoolilinnas spordiklubis Gorsagym, kuid on nõus ka Virumaal huvilistega tegelema. Ta pakub nii kikkpoksi, Tai poksi, K1 kui ka poksitrenne ja samuti üldkehalist ettevalmistust. "Mida inimene soovib, seda saab," ütles Guitor ja lisas, et kui inimene soovib trenni tulla, on ta pakkumistele avatud.