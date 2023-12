Vaade: Linnape mõisa päästmiseks peavad pingutama ka ametnikud

Mõisate riigistamisest möödus tänavu 104 aastat. Mõisad on saanud omaks, need ei ole enam vihatud võõrvõimu sümbolid, mis talupoja hambaid krigistama ja rusikat vibutama panid. Mõisu nähakse nüüd osana eesti kultuurist. Ei olegi siis ime, et mõisates on leidnud koha muuseumid, vallamajad, koolid, raamatukogud ja külaseltsid.