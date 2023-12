Kiri: tohoo till ae

Kui seksimaastikul hakkasid puhuma uued tuuled, ütles minu vanaema, et tohoo till ae, ja lisas, et mis see minu asi on, mida keegi tahab omale suhu toppida. Kui vanaemal pea valutas, palus ta mul mudida tema kaelasooni. Tänapäeval on mudimine populaarne tegevus. Meil on suunamudijad, poliitikamudijad ja igat sorti muidumudijad. Viimaste hulka kuuluvad daamid, kelle vooruslikkuse üle on võimalik kaubelda ja kes panevad bioloogia oma kasuks tööle.