Poistelaul loob jõulutunnet

Virumaa Poistekoori direktor Ello Odraks ütles, et tegemist on klassikalise jõulukontserdiga, kus rõhk on ikkagi jõululauludel. «Jõulude ajal tehakse ka kontserte, kus on teistsugune muusika, mitte jõululaulud, aga meie oleme alati keskendunud jõuludele,» nimetas ta. Odraksi sõnul on tema jaoks kontserdi hitiks Ott Leplandi «Süüta leek». «See on niivõrd ilus laul, nii suure ja südamliku sõnumiga, kui tähtis on küünlaleek, kui tähtis on see, kelle auks selle leegi süütame, kui tähtis on leek, mis meis süüdatakse, ja see, et meis ikkagi see leek põleks.»