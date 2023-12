G-liiga kogemusega korvpallitreener Rick Johnson Vinnis: "Euroopa korvpallis on mängijatel palju pikem karjäär"

Tegu on läbi ja lõhki spordimehega, kes küll ise kõrgel tasemel korvpalli mänginud ei ole, aga seda muljet avaldavam on tema praegune tegevus. Põhiametilt on mees spordikohtunik, ja uskuge või mitte, aga ta võib õigust mõista lausa 15(!) alal. Loomulikult kuulub nende sekka korvpall, aga, vile suus, õigust mõistmas saab näha teda ka näiteks veepalli- ja maadlusvõistlustel. Rick Johnson, kel vanust 33 aastat, plaanib siiski tagasitulekut korvpalli kui oma lemmikala juurde ja nii teda Baltikumi spordisaalides järgmise kuu aja vältel näha saabki.