Ehmatav tõsiasi ⟩ Rakverlased tarvitasid ühe päeva jooksul 60 kokaiinidoosi ja suitsetasid 500 korda kanepit

Kokaiinitarvitajaid on Rakveres muret tekitavalt palju.

15. novembril – see oli muide kolmapäev – tarvitati Rakveres 60 doosi kokaiini, suitsetati ligi 500 korda kanepit ja manustati 82 doosi amfetamiini. "See oli nädala keskel võetud proov, mis näitab nii-öelda tavatarbimist. Nädala lõpus on olukord ilmselt veel hullem," tõdes tervise arengu instituudi teadur Katri Abel-Ollo.