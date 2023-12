Ministeerium ei kiitnud heaks Väike-Maarja valla üldplaneeringut

Eelmisel reedel saadetud kirjas leiab ministeerium, et tuulikute püstitamine ei pruugi olla teostatav. Samuti viidati selles hinnangule, mille on andnud keskkonnaamet, kes on küll üldplaneeringu lahenduse kooskõlastanud, kuid möönnud, et mitmes mainitud piirkonnas on tuulikute rajamine äärmiselt riskantne.