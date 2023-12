Ambla-Tamsalu riigitee ja Tamsalu ristmiku rekonstrueerimiseni enne 2026. aastat ei jõuta

Nõmmküla ja Tamsalu vahel on aasta keskmine liiklussagedus ligi 1000 autot ööpäevas. Tööde maksumus nimetatud teelõigul ehk Ambla-Tamsalu riigitee kilomeetritel 12,2-16,7 ei ole veel teada. Esialgne eesmärk on ära oodata kogu tagasiside, mis 5. jaanuariks kohalikelt inimestelt laekub.

"Projekteerimise staadium on sealmail, et meil on eskiis valminud. Saatsime selle 18. detsembril kohalikule kogukonnale vaatamiseks. See võib veel ajas muutuda, kui kogukonnalt tuleb asjalikke ettepanekuid," ütles transpordiameti projektijuht Rainer Kuldmaa.