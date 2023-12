Jõululaupäeval on oodata valdavalt miinuskraade

Reede öösel on pilves ilm. Lume- ja lörtsisadu levib üle maa, mitmel pool tuiskab, saartel ja hommikul läänerannikul sajab ka vihma. Hommikul saartelt alates sadu hõreneb ja pilvkattes on selgimisi. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +1 kraadi. Päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma, hommikupoolikul ja õhtul kohati ka lund ning tuiskab. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi.