Lääne-Virumaa keskraamatukogu direktor Kaili Õunapuu-Seidelberg ütles, et lasteosakonnas on hea valik mänge kohapeal kasutada, aga suuremat osa saab ka koju laenutada. Selleks et lugejaid lauamängulaenutuse võimalusest paremini teavitada, paigaldati üks lauamänguriiulitest just sissepääsu juurde.

Kuna keskraamatukogu on võrreldes teiste maakonna raamatukogudega suurem, jagub selle eelarves raha ka niisuguseks väljaminekuks, nagu on lauamängude soetamine. «Siht­rühm, kes lauamänge laenutab, on väga kirju. Sinna kuuluvad näiteks pered, kes tahavad koos mõnusasti aega veeta, lapsevanemad ja pedagoogid, kes laenutavad õppimist toetavaid mänge. Ja on ka rühm inimesi, kes tahab enne mängu soetamist seda eelnevalt proovida. Mõnede mängudega on ka nii, et hoolimata mängu põnevusest või kvaliteedist jäetakse mäng mängimata, sest juhend on jube keeruliselt kirjutatud,» rääkis direktor.