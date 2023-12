Juhtkiri: kas Rakverest saab kokaiinipealinn?

Miski on kuskil ilmselgelt kreenis, sest kokaiin ei ole odav uimasti ning selle tarvitajat pole lihtne eristada. Nii võib pealtnäha lugupeetud inimene olla uimastisõltlane. Kui näitleja Märt Avandi tunnistas üles, et ta on (oli?) kokaiinisõltlane, oli selle sammu eesmärgiks ühiskonna hoiatamine, et oma kogemuse jagamisega hoida teisi sõltuvuse rajale sattumast. Tulemus paistab aga soovitule hoopis vastupidine olevat. Inimesed vaatasid, et Avandi, mis siis, et narkomaan, on täitsa sile mees, teeb sporti ja viskab nalja – järelikult pole narkosõltuvuses midagi hullu. Mõnele piisab sõltuvusse jäämisest ühest laksust. Aga see teadmine jõuab kohale alles siis, kui tegu on juba tehtud.