Samal ajal on tööstuse seis raske. Käesoleva aastanumbri sees sulges JELD-WEN oma saeveski Rakveres. Sisuliselt kõik töötajad koondas Wienerbergeri tellisetehas Aseris ja E-Betoonelement Tamsalus. Koondamised jätkusid Operaili Tapa depoos.

Iseenesest on tore, et kaubandusel läheb hästi, kuid inimeste ostujõu taga on ikkagi igapäevase tööga teenitud raha. Kui tehased kinni pannakse, kaob seal tekkiv tulu. Lihtsalt niisama poodi minna ei saa, sest tühja rahakotiga leti ees seista pole au, vaid pigem häbi.