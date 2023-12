Ilmus Leegi Brigitte Kaisi esimene autoriplaat

Lauljatar tunnistas, et enda laule on üsna veider Spotifys kuulda, aga vaeva sai nähtud palju ja tunne on hea. Samuti soovis ta tänada 58 inimest, kes Hooandja keskkonnas plaadi valmimist toetasid. Füüsilise CD-plaadi kujul on album saadaval alates reedest, selle tellimiseks tuleks kirjutada otse tema Facebooki või Instagrami.