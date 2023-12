Koolinoored tänasid haiglatöötajaid

Klassijuhataja Kairit Lillepuu ütles, et üheksas klass väisab Rakvere haiglat teist korda. Esimesel korral käisid õpilased meditsiinitöötajaid tänamas juba neljandas klassis. "Kuidagi nii läks jah, et ma olin sama klassi klassijuhataja ka viiendas klassis ja nüüdseks on nad mind juba pidanud pea üheksa aastat kannatama," naljatas Lillepuu.

Küsimusele, kust tuli idee kingitus teha, vastas õpetaja, et klassiga on ette võetud igasugu põnevaid tegemisi ja väljasõite. "Enne koroonat oli ekskursioone lausa igakuiselt, aga nüüdseks on väljasõite vähemaks jäänud. Mis aga pähe tuleb, selle ära teeme. Sibulateed oleme vaatamas käinud, Rootsit külastanud ja nii edasi. Mul on klassis hakkajad noored," rääkis Lillepuu.