Töötukassa kommunikatsiooniosakonna kommunikatsiooninõunik Lauri Kool​​​​ ütles, et kollektiivsete koondamiste kohta pole viimastel kuudel Lääne-Virumaalt teateid tulnud. Sel aastal on meie maakonnas töötajaid koondanud E-Betoonelement, Näpi saeveski ja Aseri tellisetehas.

"Registreeritud töötute arv on hetkel suhteliselt sama, mis aasta alguses – töötuid maakonnas umbes 1980," märkis Kool ja lisas, et maakondade võrdluses on viies maakonnas töötuse määr kõrgem kui Lääne-Virumaal. Eesti keskmine on 7,9 protsenti, Lääne-Virumaa keskmine 8,2 protsenti. Kõige madalam oli töötus juunis. Siis otsis tööd alla 1800 inimese. Kõige rohkem oli töötuid veebruaris – 2100.