Indrek Kesküla: erinevad ministeeriumid räägivad teineteisele vastu

Väike-Maarja vald on üritanud üldplaneeringut valitsusega kooskõlastada juba pea pool aastat. Regionaal- ja põllumajandusministeerium (RPMM) on andnud aga mõista, et selles peaks sisalduma ka kõigil potentsiaalsetel tuuleparkide aladel tehtud lisauuringud.