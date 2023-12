Terviseameti andmetel registreeriti eelmisel nädalal 466 grippi haigestumist, mis tähendab, et alanud on gripiviiruse epideemiline levik. Rakvere haiglasse pole neljapäevase seisuga ühtki gripihaiget veel hospitaliseeritud, kuid see haigus on hakanud levima ka meie maakonnas.