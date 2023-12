Tapa spordihoone katlakivi täis soojaveetorud vahetatakse välja

2002. aastal valminud spordihoone metalltorud on sama vanad kui hoone ise. Tapa valla spordikeskuse direktori Kristjan Nurmsalu sõnul ilmnesid probleemid hoone soojaveesüsteemiga tänavu maikuus. Suvel probleem justkui taandus, sest spordihoonet kasutati vähem, aga sügisel, kui inimesed jälle aktiivselt majas sportimas käisid, kerkis veehäda taas esile.

"Tapa asub sellises asukohas, kus vee kvaliteet ei ole kõige parem. Hästi palju tekib katlakivi torudesse. Kui me selle probleemiga tegelema hakkasime, lõigati torusid pisteliselt lahti. Torude ristlõikelt oli näha, et peaaegu pool torust oli katlakivi täis. Katlakivist tekkisid kohe soojaveeprobleemid ja muidugi ka surveprobleemid, eriti just reedeõhtuti, kui rahvast oli keskmisest rohkem," rääkis Nurmsalu.