Vaade: kõige olulisem teema jõulude ajal

Pealkirjaks olev mõte ei ole tegelikult minu oma, selle ütles välja siseminister Lauri Läänemets eilsel valitsuse pressikonverentsil, kui rääkis kurvast tõsiasjast, et paljudele Eesti peredele ei ole jõulud ilus rahu-, vaid kodusõja aeg. Ilustamata tähendab see seda, et paljudes kodudes keeratakse pikkade pühade saabudes kork pudelilt ning tekkivaid arusaamatusi hakatakse lahendama rusikate või terariistade abil.