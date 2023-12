Teatris mekiti Vootele Ruusmaa «Keti vilju»

Lugemisõhtut juhtinud Rakvere teatri dramaturg-lavastaja Urmas Lennuk ütles, et tihedalt ja mitmel moel – muusikalisest kujundajast näitlejani – Rakvere teatriga seotud Vootele Ruusmaa näidendi ettelugemine on teatri jõulukingitus oma headele vaatajatele. «Seda näidendit loeme, aga kujutan ette, et järgmine näidend jõuab juba lavale,» sõnas Lennuk.