Loomapiltidega jõulupuu abil on endale kodu saanud koer ja punane kass

Rakvere Keskväljakul on suure jõulupuu lähedal väiksem puu, mida ehivad koduloomade varjupaiga asukate pildid. Pildi tagumisel poolel on looma tutvustav tekst ning meeldetuletus, et looma võtmisega kaasnevad kohustused ja vastutus ning looma ei tohi kinkida ilma tulevase omaniku nõusolekuta.