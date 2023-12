Maa-amet kutsub üles talisupluskohti kaardile märkima

Tegemist on suvise ujumiskohtade kaardistamise kampaania jätkuga talvises kuues. Septembris märkisid ligi 400 inimest kaardile Eesti parimaid supluskohti ning rahva lemmikuks krooniti Kunda rand. "Kõige põnevam oli tegelikult lugeda inimeste kommentaare, mida nad ujumiskoha kirjeldamiseks olid lisanud. Mõni oli emotsionaalne, teine informatiivne. Kaart oli esialgu plaanitud luua ajutise kampaaniana illustratsiooniks, aga lõpuks sai sellest päris hea abivahend," kommenteeris maaameti ruumiandmete peaspetsialist Ann Rehemaa. "Osavõtt oli nii aktiivne ja mõni inimene kirjutas juba suviste kohtade juurde kommentaariks, et seal on ka talvel vetteminekukoht olemas. Seetõttu otsustasime, et teeme ka talisupluskohtade kaardistamiseks omaette üleskutse."