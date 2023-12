Rakvere politsei patrullitalituse juhi Tauno Lempu sõnul on Lääne-Virumaal jõulupühad möödunud varasematel aastatel ilma suuremate vahejuhtumiteta. "Oleme maakonnas nähtavad ja olemas, et kõigil mööduksid pühad rahulikult ja turvaliselt," lausus ta.

"Pühade ajal tarvitatakse rohkem alkoholi, mistõttu on suurem oht, et arusaamatusi hakatakse lahendama vägivallaga. Nii on meie peamine fookus pühadel ajal just lähisuhtevägivallal ja liiklusel. Politseile laekub vägivalla teateid üle Eesti umbes 40 korral ööpäevas ja statistika näitab, et jaanipäeval ja aastavahetusel nende hulk kahekordistub. Ka jõulupühade ajal saame rohkem vägivallateateid.