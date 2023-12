Laupäeval on oodata nii väheseid miinus- kui ka plusskraade

Öösel on pilves, üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi. Puhub kagu- ja idatuul 4–10, saartel puhanguti kuni 15 m/s, hommikul tuul nõrgeneb ja pöördub kirdesse. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni –3 kraadi, rannikul tuleb kuni +1 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagu- ja idatuul 4–9 m/s. Kohati sajab lund ja nähtavus on mõõdukas. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni –2 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, rannikul võib tulla ka lörtsi. Puhub põhjakaare tuul 3–9 m/s, õhtul tugevneb saartel loodetuul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni –3 kraadi, rannikul tuleb kuni +1 kraadi, õhtupoolikul temperatuur langeb. Teedel on libedusoht!