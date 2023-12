Elatise maksmine ajas endised elukaaslased raksu

Pereisa Taneli (nimi muudetud) sõnul sündis ühisest kooselust neli last ja suhe lõppes Tiinaga (nimi muudetud) paraku 2020. aastal. Esialgu jäid kõik lapsed ema juurde, kuid 2021. aastal asus isa poole elama vanim poeg ja peale seda hakkasid Tanelit usinasti külastama ka teised lapsed. Väidetavalt häiris see Tiinat sedavõrd, et ta pöördus lastekaitsetöötaja poole. Ametnik vastas lühidalt, et kui lapsed elavad suurema osa ajast isa juures, siis peaks ka riigi makstav peretoetus laekuma hoopis Tanelile.